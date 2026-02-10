نشر قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتهاء أزمته الأخيرة مع النادي.

وظهر رونالدو في الصورة وهو يشير بعلامة النصر في دلالة على حسم الملفات العالقة واستعداده للعودة للمشاركة مع الفريق.

كما ظهر في خلفية الصورة التي نشرها قائد العالمي جملة «عقلية النصر» مكتوبة على الجدران.

أسباب غياب رونالدو عن المباريات الأخيرة

وكان رونالدو قد غاب عن صفوف النصر في آخر مباراتين ضمن منافسات الدوري السعودي بسبب ملاحظات إدارية وتنظيمية داخل النادي إضافة إلى بُعد اجتماعي تمثل في تأخر صرف رواتب عدد من موظفي ومتعاوني النادي الأمر الذي دفع قائد الفريق إلى التدخل المباشر لمعالجة الأزمة.

إدارة النصر تنهي الأزمة

وخلال الساعات الماضية أنهت إدارة نادي النصر جميع المستحقات المالية المتأخرة وصرفت الرواتب إلى الموظفين والمتعاونين، كما أعادت الصلاحيات الإدارية لكل من جوزيه سيميدو وسيماو كوتينيو التي كانت قد سحبت في نهاية العام الماضي.

أرقام تاريخية مع العالمي

وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر مطلع عام 2023 في صفقة تاريخية جذبت أنظار العالم ونجح منذ ذلك الحين في تسجيل 117 هدفاً في مختلف المسابقات ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي بلغ 115 هدفاً.