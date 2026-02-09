أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق فرض عقوبات على الإعلامية مروة هاشم وقناة «عراق الحدث»، بعد رصدها مخالفات عدة في البرنامج التلفزيوني «صوت شعب».

إيقاف ومنع

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، بأن العقوبات تشمل إيقاف عرض برنامج «صوت شعب» لمدة 30 يوماً، ومنع ظهور مقدمته الإعلامية مروة هاشم على الشاشة لمدة 90 يوماً، مع إلزام القناة بحذف الحلقة محل المخالفة، التي تضمنت إساءة إلى أحد ضباط وزارة الداخلية العراقية، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي وعلني لكل من وزارة الداخلية والضابط المُتضرر، مشيرة الى أن العقوبات استندت إلى الصلاحيات المخولة لها وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة وفادحة لقواعد البث الإعلامي المعتمدة، في الحلقة التي بُثت بتاريخ 27 يناير 2026 من برنامج «صوت شعب».

الإساءة لضابط

وبينت الهيئة أن المخالفات المنسوبة للبرنامج شملت التحريض على العنف، ومخالفة قواعد الآداب والذوق العام، وترويج مواد كاذبة وباطلة، فضلاً عن عدم تحري الدقة والشفافية في نقل المعلومات، بما يُعد خرقاً صريحاً لقواعد هيئة الإعلام والاتصالات المنصوص عليها، كما تبنى البرنامج في الحلقة المُشار إليها، ترويج محتوى بصري مزيف منقول عن منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات غير أخلاقية طالت أحد ضباط وزارة الداخلية، ما أسهم في تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة المؤسسة الأمنية الوطنية، وفقاً للبيان.