قلّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم (الإثنين) مدير السجون بمنطقة الباحة اللواء عبدالمحسن بن غالب الحربي رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.



وهنّأ الأمير حسام بن سعود اللواء الحربي بالثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.



من جانبه، عبّر اللواء الحربي عن شكره للقيادة على هذه الثقة الغالية، ولوزير الداخلية، ولأمير منطقة الباحة على ما يحظى به من دعم وتوجيه، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.