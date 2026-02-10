أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اعتماد الكرة الرسمية الخاصة بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها يوم 30 مايو القادم في العاصمة المجرية بودابست، على أن يتم استخدامها أيضاً في الأدوار الإقصائية من البطولة.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الكرة الجديدة، التي قامت أديداس بتصميمها وكُشف عنها رسمياً يوم (الإثنين)، جاءت مستوحاة من الطابع المعماري والثقافي لمدينة بودابست، تحت شعار «بودا وبيست.. تاريخ مدينتين»، في إشارة إلى الجذور التاريخية للمدينة التي نشأت من ضفتي نهر الدانوب.



ويجسد التصميم مزيجاً بصرياً يعكس التناقض المتناغم بين جانبي العاصمة المجرية، مستلهماً الأشكال الانسيابية وفن الآرت نوفو (Art Nouveau) الذي يميز المشهد العمراني في بودابست، إلى جانب ألوان حيوية تعبر عن إرثها الفني والثقافي العريق.



من جهته، أكد يويفا أن الكرة الجديدة صُممت لتلبي أعلى معايير الأداء المعتمدة في مسابقات النخبة، حيث تعتمد على تقنية أديداس المعروفة بالبنية الحرارية الخالية من الخياطة، بما يوفر دقة أعلى وثباتاً أفضل وتحكماً محسّناً، فضلاً عن تصميم يعزز من سرعة اللعب ودقته بما يتناسب مع متطلبات وشدة مباريات دوري أبطال أوروبا.