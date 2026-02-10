فاجأ الفنان المصري أحمد السقا الفنانة التونسية هند صبري بزيارة خاصة لموقع تصوير مسلسلها «مناعة» لدعمها وتهنئتها على العمل المرتقب عرضه في رمضان 2026.

دعم السقا لـ "هند صبري"

شارك المنتج الفني هاني عبد الله صور وفيديوهات من زيارة السقا، معبراً عن سعادته بحضور النجم الكبير ودعمه لفريق العمل.

خلفية الخلاف في الكواليس

تأتي زيارة أحمد السقا بعد أيام من الأزمة التي شهدتها كواليس المسلسل بين البطلة هند صبري والفنانة مها نصار، حيث أكدت الأخيرة رفضها لأي تجاوز أو تقليل من شأنها، مشيرة إلى تقديم شكاوى لم تلق استجابة.

تدخل نقيب المهن التمثيلية

وفي تطور سريع، تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لحل الخلاف، طالباً من مها نصار حذف منشور الهجوم، وهو ما وافقت عليه بشرط عدم المساس بأي من مشاهدها داخل العمل.

كوكبة النجوم وفريق العمل

يجمع مسلسل «مناعة» كلاً من هند صبري، رياض الخولي، خالد سليم، أحمد خالد صالح، محمد أنور، كريم قاسم، أحمد الشامي، مها نصار، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج حسين المنباوي.