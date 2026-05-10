أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ سيرأس وفداً إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أمريكيين يومي 12 و13 مايو الجاري.



زيارة ترمب



وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها بالإنترنت اليوم أن المحادثات ستركز على القضايا الاقتصادية والتجارية التي تهم الجانبين.



وذكر البيان أن المباحثات تأتي في أعقاب التوافق الذي تسنى التوصل إليه خلال مكالمات هاتفية واجتماعات سابقة بين رئيسي البلدين، منها اجتماعهما في بوسان بكوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي.



ومن المنتظر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين هذا الأسبوع.



سلسلة اجتماعات



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور على منصة «إكس»، إنه سيتوجه غداً (الإثنين) إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لعقد سلسلة من الاجتماعات.



وأشار إلى أنه سيلتقي في طوكيو رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما بعد غد (الثلاثاء)، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.



وأضاف بيسنت أنه سيلتقي أيضاً ممثلين آخرين من الحكومة والقطاع الخاص لإجراء محادثات حول العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى كوريا الجنوبية، لإجراء محادثة مع نائب رئيس الوزراء الصيني.