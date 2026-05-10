دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم المواطنين والشركات إلى ترشيد استهلاك الوقود والعودة للعمل من المنزل من أجل خفض استهلاك ‌البنزين والديزل، ‌في وقت ​أدى ‌فيه ⁠الارتفاع ​الحاد في ⁠أسعار الطاقة العالمية إلى تقليص احتياطيات النقد الأجنبي في نيودلهي.



اجتماعات عبر الإنترنت



وقال مودي: «على ⁠المواطنين والشركات إعطاء ‌الأولوية ‌للعودة إلى العمل ​من ‌المنزل وعقد الاجتماعات ‌عبر الإنترنت، التي تم اعتمادها على نطاق واسع خلال ذروة جائحة ‌كوفيد-19». وأشار إلى أن ذلك من ⁠شأنه ⁠أن يعود بالنفع على الهند.



وأضاف: «إن ارتفاع أسعار الوقود العالمية يفرض على الهند ضرورة ترشيد استهلاك البنزين والديزل للحفاظ على ​احتياطيات ​النقد الأجنبي».



أكبر أزمة



يذكر أن مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أعلن في وقت سابق أن الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تسبب في أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم على الإطلاق.



وصرح «بيرول» خلال مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» قائلاً: «هذه بالفعل أكبر أزمة في التاريخ، إذا ما جمعنا بين تداعيات أزمة النفط الآلية، وأزمة الغاز المرتبطة بروسيا».



وتأتي هذه التحذيرات بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، حيث يمر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وذلك إضافة إلى آثار الحرب الروسية مع أوكرانيا، التي تسببت في انقطاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.