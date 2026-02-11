نشرت وزارة التجارة النماذج الاسترشادية لأعمال الشركات؛ التي تهدف إلى مساعدة المنشآت التجارية في تنظيم وإدارة أعمالها بكفاءة، وتحسين إجراءاتها الداخلية، وإدارة العمليات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ورفع مستوى الوعي بالممارسات الإدارية السليمة؛ بما يسهم في دعم استدامة الأعمال، وتسهيل ممارستها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.



وتشمل النماذج الاسترشادية ثمانية مسارات، هي: إدارة الشركات، والجمعيات العامة وقرارات الشركاء، وإجراءات تعارض المصالح، ومراجع الحسابات والقوائم المالية، وتخفيض رأس المال، والشركات المهنية، وقرارات التصفية، وقرارات خسائر الشركات.



كفاءة العمليات



وتمكّن هذه النماذج الشركات من تنظيم أعمالها الداخلية وفق أفضل الممارسات، وتساعد على تطوير الهياكل الإدارية، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، كما تتيح النماذج للشركات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، من خلال تقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يحقق نموًا مستدامًا وقيمة مضافة على المدى الطويل.