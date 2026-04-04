التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في محافظة جدة اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.
حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
Crown Prince and Prime Minister Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud met today in Jeddah with the President of the International Football Federation, Mr. Gianni Infantino.
During the meeting, they reviewed areas of sports cooperation with the International Football Federation and the promising opportunities for its development.
The meeting was attended by the Minister of Sports, Prince Abdulaziz bin Turki bin Faisal bin Abdulaziz, and the President of the Saudi Football Federation, Yasser Al-Mashel.