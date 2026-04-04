التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في محافظة جدة اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والفرص الواعدة لتطويره.

حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.