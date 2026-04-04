انتقل إلى رحمة الله تعالى عيضة بن عواض النفيعي (عمدة مركز بني سعد سابقاً)، وصلي عليه في مسجد العباس، ودفن في مقبرة العباس بالطائف.



والفقيد عم محرر «عكاظ» في مكتب الطائف سابقاً ماجد النفيعي.



ويتقبل العزاء في إحدى القاعات بمركز السر.