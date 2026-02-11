نبَّه مركز الأرصاد من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً. كما نبه المركز من هبوب رياح نشطة مماثلة على منطقة حائل اليوم تستمر حتى الساعة السابعة مساءً وكذا الحالة في تبوك وتستمر الحالة حتى السادسة.



وفي المنطقة الشرقية نبه مركز الأرصاد من هبوب رياحٍ نشطةٍ على المنطقة، تشمل مدينة الدمام والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر؛ التي تصل سرعتها (40-49) كلم في الساعة؛ ما تسبّب في إثارة الأتربة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كلم وأقل في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، وارتفاع أمواج البحر في المناطق الساحلية وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.



وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من جنوب غرب المملكة.