أدانت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة اليمنية ما أقدمت عليه عناصر مسلحة مندسة من استهداف لرجال الأمن، خلال محاولتها اقتحام ديوان المحافظة، اليوم(الأربعاء).



وحمّلت الأجهزة الأمنية المسؤولية عمّا جرى لمن وصفتهم بـ«مخالفي النظام والقانون». وأكدت الأجهزة الأمنية في بيان ضرورة الامتناع عن جر المحافظة إلى مربع الفوضى، ورفض الانسياق وراء الدعوات التحريضية.



وشددت على أنها لن تسمح بأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار.



وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، شددت أمس (الثلاثاء)، على أنها لن تسمح بتنفيذ أي فعاليات أو أنشطة غير مرخصة أو لا تتم ضمن الأطر القانونية، ردا على دعوات من أنصار المجلس الانتقالي المنحل للتظاهر.



وأضافت اللجنة في بيان، أنها تحترم الحريات العامة وحق التعبير السلمي، لكنها تؤكد أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون متوازنة مع الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي.



وحذرت اللجنة من أي محاولات لتكدير السلم الاجتماعي أو زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدةً أن أي أنشطة لا يتم التنسيق بشأنها مسبقاً مع الجهات المختصة لن يُسمح بها بأي حال من الأحوال.