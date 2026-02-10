احتفال خاص بعيد ميلاد منى واصف وسط فريق مسلسل «مولانا»

شهد موقع تصوير مسلسل «مولانا» احتفالاً مميزاً بعيد ميلاد النجمة السورية منى واصف، بمشاركة أبطال وفريق العمل، في أجواء مليئة بالود والاحترام.

وعبر نجوم المسلسل عن تقديرهم لمسيرة منى واصف الفنية الطويلة، معتبرين حضورها الفني والإبداعي مثالاً يحتذى به في الوسط العربي.

توثيق الاحتفال

ووثقت الجهة المنتجة الاحتفال عبر مقطع فيديو نشر على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، مرفق برسالة مؤثرة أشادت بمكانة منى واصف، واصفة إياها بأنها ركيزة أساسية للفن العربي وصاحبة حضور خالد لا ينسى.

تفاعل الجمهور والفنانين

ولاقى المقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً من الجمهور وعدد من الفنانين، الذين عبروا عن محبتهم الكبيرة للنجمة السورية، مؤكدين قيمتها الفنية والإنسانية الراسخة.

قصة المسلسل

يقدم مسلسل «مولانا» دراما إنسانية تحمل رسائل رمزية عميقة، ويجسد تيم حسن شخصية محورية تحاول الهروب من تبعات ماضيها، قبل أن تتحول إلى عامل مؤثر في رسم مصير قرية بأكملها.

ويجتمع في بطولة مسلسل «مولانا»، نخبة من نجوم الدراما السورية، إلى جانب منى واصف، بينهم تيم حسن، نور علي، فارس الحلو، نانسي خوري، علاء الزعبي، هيما إسماعيل، غيث رمضان، وآخرون، والعمل من تأليف لبنى مشلح، وإخراج سامر البرقاوي.