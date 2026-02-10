وقّع الفنان المصري ماجد المصري على الانضمام لفيلم «ويك إند»،الذي يقدم بطولته الفنان المصري أحمد داوود، وهدى المفتي، وعبدالرحمن محمد، مع استمرار اختيار باقي الأبطال.

وتعكف الشركة المنتجة للفيلم بالفترة الحالية على معاينة أماكن تصوير العمل بين القاهرة، الجونة، سوما باي، شواطئ البحر الأحمر، استعداداً لانطلاق التصوير بعد عيد الفطر.

طاقم العمل

يشار إلى أن الفيلم من تأليف حسين نيازي وإخراج سارة كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق مليء بالمفاجآت والإثارة.

المصري في رمضان

من جانب آخر، يشارك ماجد المصري في منافسة دراما رمضان من خلال مسلسل «أولاد الراعي»، الذي يجمع خالد الصاوي، أحمد عيد، أمل بوشوشة، نيرمين الفقي، إيهاب فهمي وآخرين، إخراج محمود كامل.

يتكون المسلسل من 30 حلقة ويصنف ضمن أعمال الإثارة والتشويق، ويحتوي على مشاهد أكشن صعبة.