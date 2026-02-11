استقطاب 117 استشارياً في تخصصات نادرة

ارتفاع العمليات الجراحية إلى 465 عملية أسبوعياً

خفض

الإحالات خارج المنطقة بنسبة 21 %

كشف الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم محمد الرشدان، ملامح التحول الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، مستندًا إلى مؤشرات تشغيلية متقدمة ومشاريع تطويرية نوعية. وأسهم هذا التحول في رفع متوسط العمر المتوقع في حائل إلى 83.5 خلال 2024م، وهو الأعلى على مستوى المملكة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 79.7 ..

وأوضح الرشدان، في حديثه لـ«عكاظ»، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تطبيق مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي، وتعزيز مبدأ الوقاية قبل العلاج، وتطوير الخدمات التخصصية، إلى جانب الدعم الكبير من أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة.

كفاءة النظام

وأكد الرشدان، أن التحوّل الصحي سيُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات وكفاءة النظام الصحي وسهولة الوصول للرعاية، من خلال تطبيق مفهوم الرعاية المبنية على القيمة، وتفعيل إدارة الصحة السكانية، وتحسين العوامل البيئية والاجتماعية المؤثرة على صحة السكان.

وأشار الرشدان، إلى أن تجمع حائل الصحي تجاوز متطلبات عبور البوابة الثانية للتحول إلى مؤسسات رعاية صحية مسؤولة، مما يعكس جاهزيته للعمل كمنظومة مترابطة تقدم خدماتها لجميع المستفيدين في المنطقة.

ووصف الرشدان، وصول العمر المتوقع إلى 83.5 عام بأنه ثمرة تكامل جهود القطاعات الحكومية والصحية، وتطبيق برامج الوقاية، والتحكم بالأمراض المزمنة، وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وثمّن الدعم الكبير من أمير منطقة حائل ونائبه، والمتابعة المستمرة لمبادرات جودة الحياة والوقاية، إضافة إلى دعم وزير الصحة لخطط التحول، مما كان له أثر مباشر في تحقيق هذه النتائج.

نقلة نوعية وبنية تحتية

وبيّن الرشدان، أن تدشين 37 مشروعًا صحيًا يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الصحية، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية، وتوسيع الخدمات التخصصية، وتطوير التجهيزات الطبية، وتعزيز التحول الرقمي، بما ينعكس على تحسين تجربة المريض وتسريع الحصول على الخدمة.

اعتماد CAP بنسبة 99.53 %

وأشار الرشدان، إلى أن حصول مختبر مستشفى الملك سلمان التخصصي على اعتماد CAP بنسبة 99.53% يعكس التزام التجمع بأعلى معايير الجودة العالمية، ويضمن دقة الفحوصات وموثوقية التشخيص.

توسيع التخصصات وتقليل الإحالات

وكشف الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، عن خطة متكاملة لتوسيع التخصصات الدقيقة واستقطاب الكفاءات السعودية، شملت: تطوير أكثر من 620 طبيبًا وممارسًا صحيًا عبر برامج الابتعاث، استقطاب 117 استشاريًا في تخصصات نادرة، خفض الإحالات خارج المنطقة بنسبة 21%، ارتفاع العمليات الجراحية إلى 465 عملية أسبوعيًا، زيادة مقاعد الزمالات بنسبة 450% لتتصدر حائل مناطق المملكة.

وأكد أن الوصول للخدمة في المحافظات والقرى يمثل أولوية قصوى، عبر: العيادات المتنقلة والقوافل الطبية، تعزيز الطب الاتصالي والعيادات الافتراضية، تطوير منظومة الإخلاء الجوي، مبادرات نوعية مثل قافلة وجه السعد وقافلة قلب عبد العزيز.

مؤشرات قيادية أسبوعية

وأوضح أن التجمع يتابع بشكل أسبوعي مؤشرات رئيسية تشمل: تجربة المستفيد، سهولة الوصول وتوفر المواعيد، الأداء التشغيلي وأوقات الانتظار.

رسالة لأهالي حائل

واختتم الرشدان حديثه لـ«عكاظ»، بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تحمل مزيدًا من التطوير، وأن التجمع ملتزم بأن تكون حائل الأصح عبر منظومة تركز على الوقاية، والتخصصات الدقيقة، وتحسين تجربة المستفيد، وضمان وصول الخدمة بجودة وكفاءة.