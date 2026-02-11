أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها منعت دخول نحو 1,671 طناً من المنتجات الغذائية الملوثة وغير المطابقة للمواصفات إلى المملكة، وضبطت 1,460 منشأة مخالفة خلال 11,547 جولة تفتيشية شملت 8,897 منشأة، وذلك خلال الربع الأخير من 2025.

وأكدت الهيئة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خططها الاستباقية للرقابة على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها؛ بهدف منع تداول الأغذية التي قد تتسبب في حوادث التسمم الغذائي أو تشكل خطراً على الصحة العامة.

ودعت الهيئة، في بيان لها أمس، المستوردين إلى الالتزام بالمواصفات واللوائح المعتمدة قبل البدء في إجراءات الاستيراد، مشيرةً إلى استمرار حملاتها الرقابية لمنع وصول المنتجات المخالفة إلى الأسواق المحلية. كما أوضحت، أن العقوبات على المخالفين قد تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.

وجاء قرار منع دخول تلك المنتجات بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية تلوثها بميكروبات خطيرة تشمل: الليستيريا (Listeria monocytogenes)، والسالمونيلا (Salmonella)، والإشريكية القولونية (E.coli)، وهي ميكروبات قد تؤدي إلى تسمم غذائي وتمثّل تهديداً مباشراً لصحة المستهلك. وقد اتخذت الهيئة الإجراءات النظامية بحق المستوردين المخالفين.

وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في أي أمر يمس صحة المستهلكين، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة على جميع المخالفين.