«ليفل الوحش».. رامز جلال يعود للمقالب بموسم رمضان 2026

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن اسم برنامجه الجديد للمقالب، «رامز ليفل الوحش»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026 على قناة MBC مصر، وسط ترقب كبير من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

بوستر البرنامج

ظهر رامز في البوستر الرسمي بشعر برتقالي ومرتديًا نظارة، وهو يحمل فانوسًا وعلى كتفه قرد، في إشارة إلى الطابع المفاجئ والفكاهي للمقالب التي يشتهر بها البرنامج.

الدعاية الرسمية

ومن جانبه، روجت قناة MBC مصر للبرنامج بشكل طريف على البوستر، مصحوبة بتعليق: «اجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف»، لتزيد من حماس الجمهور لموسم المقالب الجديد.

ضيوف رامز جلال

ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال خلال برنامجه «رامز ليفل الوحش» عددًا كبيرًا من نجوم الفن في الوطن العربي، بالإضافة إلى لاعبي كرة قدم وشخصيات عامة مشهورة، مع توقع ظهور العديد من المفاجآت التي تزيد من تشويق المقالب.