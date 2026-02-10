بالطرحة البيضاء والذهب.. ميريام فارس تخطف الأنظار في الرياض

خطفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار منذ اللحظة الأولى، بظهور لافت بفستان أبيض قصير مزيّن بتفاصيل دانتيل ناعمة، اكتمل بـطرحة بيضاء أنيقة أعادت إلى الأذهان إطلالة العروس، لكن بروح عصرية جريئة تناسب أجواء المسرح والاستعراض في حفل ختام بطولة LIV Golf League Riyadh ضمن فعاليات موسم الرياض 2026،

الإطلالة البيضاء، التي دعّمتها بمجوهرات ذهبية لامعة، منحت العرض طابعًا رمزيًا يجمع بين النقاء والبداية الجديدة، لتفتتح بها أمسية احتفالية مفعمة بالطاقة والإيجابية، في دخول اعتبره كثيرون من أكثر لحظات الحفل لفتًا للأنظار.

من الأبيض إلى الذهب.. تحوّل بصري ملكي

بعد الافتتاح الأبيض، انتقلت ميريام فارس إلى إطلالة ثانية أكثر فخامة وقوة، تمثلت في فستان قصير لامع باللون الذهبي الملكي، عكس شخصيتها المسرحية المعروفة بالسيطرة والحضور الطاغي.

هذا التحوّل البصري، من الطرحة البيضاء إلى الذهب المتلألئ، جسّد سردية فنية متكاملة تجمع بين الرقة والاستعراض، وهي سمة لطالما ميّزت عروض «ملكة المسرح»، إذ أكدت ميريام فارس مرة أخرى أن حضورها على المسرح لا يقتصر على الغناء، بل يمتد إلى صناعة مشهد بصري متكامل يخطف الأضواء ويُدوَّن في ذاكرة الجمهور.

أغنيات إيقاعية وتفاعل جماهيري واسع

قدّمت ميريام خلال الحفل باقة من أبرز أغانيها الإيقاعية الخليجية والعربية، من بينها: «غروك»، «دقوا الطبول»، «من عيوني» و*«قومي»*، وسط تفاعل جماهيري كبير شاركها الغناء والرقص طوال الأمسية.

وتميّز أداؤها بقدرتها على دمج الإيقاعات الخليجية مع التوزيع الموسيقي الحديث والصورة البصرية المتجددة، ما منح العرض طابعًا فنيًا متكاملًا يجمع بين الأصالة والحداثة.

ختام فني عالمي لبطولة «ليف غولف»

جاء حفل ميريام فارس مسك ختام للبرنامج الترفيهي المصاحب لبطولة روشن ليف غولف الرياض 2026، التي أقيمت في نادي الرياض للغولف خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهدت الفعاليات الموسيقية مشاركة أسماء عربية وعالمية بارزة، من بينها باوزا، R3HAB، الشامي، فرقة ميامي، إلى جانب إيكون وتايغا، في أمسيات تنوّعت بين موسيقى الهاوس، البوب، والهيب هوب، واستحضرت أجواء عالمية ونوستالجيا الألفينات.