ياسر جلال يكشف تفاصيل «كلهم بيحبوا مودي» ويؤكد: عمل مبهج بنجوم كبار

تحدث الفنان المصري ياسر جلال عن مسلسله الرمضاني القادم «كلهم بيحبوا مودي»، معرباً عن سعادته بتعاونه الأول مع الكاتب أيمن سلامة والمخرج أحمد شفيق، مشيداً بالمنتجة مها سليم التي سبق أن عمل معها في مسلسل «علاقة مشروعة».

كوميديا الموقف

كشف ياسر جلال في تصريحات تلفزيونية أنه كان يرغب في تقديم عمل مبهج يعتمد على كوميديا الموقف، حيث يجسد شخصية رجل أعمال شديد الكرم، وهو ما يورطه في مشكلات عديدة، رغم أنه يظل محبوباً من الجميع بسبب طيبته.

نشاطه على السوشيال ميديا

وبشأن رأيه عن السوشيال ميديا، أشار ياسر إلى أنه بدأ مؤخراً في التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نصائح تلقاها، ليكون على تواصل مباشر مع جمهوره ويشاركهم كواليس أعماله الفنية.

صناع وفريق العمل

ويشارك ياسر جلال في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ميرفت أمين، وآيتن عامر، ومصطفى أبو سريع، وهدى الإتربي، وجوري بكر، وسلوى عثمان، ومحسن منصور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

أعمال فنية منتظرة

يشار إلى أن ياسر جلال يرتبط بأكثر من عمل فني خلال الفترة القادمة أبرزها مسلسل «للعدالة وجه آخر»، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني القادم، ويشارك في بطولته أروى جودة، محمد علاء جاميكا، سماء إبراهيم، ونور إيهاب، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.