يطل الفنان المصري خالد كمال في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسلين مختلفين هما «حد أقصى» مع روجينا و«سوا سوا» مع أحمد مالك، حيث يقدم شخصيتين متباينتين تمامًا.

«حد أقصى» وحياة متغيرة

يجسد خالد في «حد أقصى» شخصية أنور، زوج صباح، وتتقلب حياتهما بعد ظهور ثروة غامضة عقب محاولة الحصول على قرض من البنك. العمل من تأليف هشام هلال وإشراف باسم شرف وإخراج مايا أشرف زكي، ويشارك فيه فدوى عابد ومحمد القس.

«سوا سوا» وصراع عاطفي

في «سوا سوا»، يؤدي شخصية الدكتور فوزي، صاحب مستشفى، الذي يقع في حب فتاة بسيطة يحبها شاب آخر، ما يخلق صراعًا عاطفيًا، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبدالحميد، ويشارك فيه نهى عابدين وأحمد عبدالحميد وحسني سنا.

استمرار النجاح بـ «قسمة العدل»

يعرض حاليًا لخالد كمال مسلسل «قسمة العدل» على قناة ON، حيث يحقق نجاحًا بدور كرم، الأخ الأكبر الطامع في الثروة، ويشارك في العمل نخبة من النجوم منهم إيمان العاصي ومحمد جمعة ورشدي الشامي وعابد عناني وخالد أنور ودنيا ماهر، ومن إخراج أحمد خالد.