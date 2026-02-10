يشكّل ترند المكياج دون استخدام الماسكرا توجّهًا جماليًا معاصرًا يعكس رغبة متزايدة في العودة إلى البساطة وإبراز الملامح الطبيعية بعيدًا عن المبالغة. هذا الأسلوب يعتمد على إظهار جمال العين كما هو، مع التركيز على نقاء البشرة وتناسق الحواجب ولمسات خفيفة من ظلال العيون، ما يمنح الإطلالة طابعًا هادئًا وأقرب إلى الجمال الحقيقي غير المصطنع.

ورغم انتشاره في عروض الأزياء ومنصات الموضة واعتماده من قبل عدد من النجمات وخبراء التجميل، إلا أن هذا الترند لم يحظَ بقبول واسع لدى الجميع. فالكثير لا يزال يرى أن الماسكرا عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لأنها تضيف عمقًا للنظرة وتمنح العين حضورًا أوضح، خصوصًا لمن تعاني من رموش خفيفة أو قصيرة. كما يرتبط غياب الماسكرا لدى البعض بمفهوم «الوجه غير المكمل»، خصوصا في المناسبات الرسمية أو الإطلالات المسائية.

يعود هذا الانقسام في الآراء إلى اختلاف معايير الجمال من شخص لآخر، وإلى ارتباط الماسكرا طويلًا بصورة الأنوثة والقوة البصرية للعين. لذلك يُنظر إلى المكياج دون ماسكرا كخيار جريء يحتاج ثقة عالية وملامح مدروسة، وليس كصيغة تناسب جميع الوجوه أو كل الأذواق.