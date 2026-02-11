يخوض ممثل الوطن فريق النصر لقاءً مهماً الساعة 4:45 من مساء اليوم (الأربعاء)، عندما يحل ضيفاً على أركاداغ التركمانستاني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا 2، وذلك على استاد عشق آباد الأولمبي.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد صدارته للمجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بانتصاره في لقاءاته الستة، وأحرز هجومه 22 هدفاً فيما استقبلت شباكه هدفين فقط، ورغم غياب قائده ونجمه الأبرز كريستيانو رونالدو عن لقاء اليوم إلا أن الفريق قادر على العودة بالانتصار وقطع نصف مشوار التأهل للدور الثاني.

وفي المقابل، وبعد تتويجه بلقب دوري التحدي الآسيوي في ظهوره القاري الأول الموسم الماضي، يواصل نادي أركاداغ التركمانستاني سعيه نحو إنجاز جديد، إذ يستضيف بصفته وصيف المجموعة الثانية نظيره فريق النصر، ويسيطر أركاداغ على الساحة المحلية بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، ويطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، لا سيما أنه لم يتعرض للخسارة على أرضه وبين جماهيره في دور المجموعات إذ تمكن من الفوز في لقاء والتعادل في لقاءين.

ويلتقي الفريقان مجدداً في دور الإياب يوم الأربعاء القادم على ملعب الأول بارك في الرياض لتحديد المتأهل لدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2.

أركاداغ × النصر

4:45 م

الملعب: عشق آباد الأولمبي

لقاء اليوم