يشهد الموسم الحالي حراكاً لافتاً خلف الكواليس في سوق الإداريين، وليس اللاعبين فقط. فالمدير الرياضي لنادي الاتحاد، الإسباني رامون بلانيس، وجد نفسه في دائرة الشائعات خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام الهلال بالتعاقد معه، ووجود اتفاق مبدئي بين الطرفين. إلا أن بلانيس، عقب فوز الاتحاد الكبير على الغرافة بسباعية، فضّل التهرب من الإجابة المباشرة، مكتفياً بابتسامة وتصريح مقتضب: «أنا أحب الاتحاد»، وهو رد لم ينهِ الجدل بقدر ما زاد من مساحة التأويل.



بعيداً عن المشهد السعودي، تتجه الأنظار إلى برشلونة، حيث تُجرى انتخابات رئاسية مرتقبة في منتصف مارس، وسط صراع مبكر بين المرشحين. فيكتور فونت، أحد أبرز الأسماء في السباق، أعلن صراحةً أنه ينوي تغيير المدير الرياضي الحالي ديكو، مشيراً إلى أنه يملك اتفاقاً مع مدير رياضي آخر، لكنه رفض الكشف عن هويته لارتباطه بعقد مع نادٍ آخر.



هذا التصريح فتح باب التكهنات، خصوصاً أن بلانيس يملك خبرة سابقة في برشلونة ويعرف بيئة النادي جيداً، ما يجعله اسماً منطقياً في حسابات أي مشروع إداري جديد.



وحتى الآن، لا توجد دلائل مؤكدة تربط الطرفين، لكن تزامن هذه المعطيات يجعل اسم بلانيس حاضراً بقوة في كواليس الحديث عن مستقبل الإدارة الرياضية في «كامب نو».