بدأ تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، اختبار ميزة خصوصية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة مع مجموعة محددة من جهات الاتصال فقط، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز التحكم والخصوصية.

مستوحاة من إنستغرام

الميزة الجديدة تشبه إلى حد كبير خاصية Close Friends في إنستغرام، حيث تمنح المستخدمين القدرة على تحديد دائرة ضيقة لمشاهدة محتوى معين، بعيدًا عن جميع جهات الاتصال.

كيف تعمل الميزة؟

وفقًا للتقارير التقنية، ستتيح الميزة إنشاء قائمة مخصصة للأشخاص المخولين بمشاهدة الحالة، مع خيارات متعددة عند النشر تشمل:

•المشاركة مع جميع جهات الاتصال

•استثناء أشخاص محددين

•المشاركة مع قائمة مختارة فقط

•الخيار الجديد: الأصدقاء المقربون

مشاركة أكثر خصوصية

تهدف هذه الخاصية إلى تقليل الحاجة لتعديل إعدادات الخصوصية في كل مرة، ما يسمح بمشاركة المحتوى اليومي بسهولة مع أشخاص موثوقين فقط، دون القلق من وصوله إلى جمهور واسع.

لا إشعارات ولا إحراج

ومن المتوقع أن تتيح واتساب إدارة قائمة (الأصدقاء المقربين) بسلاسة، مع إمكانية إضافة أو إزالة جهات الاتصال دون إشعارهم، ما يعزز الخصوصية ويمنح المستخدم حرية أكبر.

متى تصل للجميع؟

لا تزال الميزة قيد الاختبار في الإصدارات التجريبية على نظام أندرويد، ولم يتم الإعلان عن موعد إطلاقها رسميًا، إلا أن التوقعات تشير إلى توفرها خلال الأسابيع القادمة في النسخة المستقرة.

نهج متكرر من واتساب

ليست هذه المرة الأولى التي يستلهم فيها واتساب أفكارًا من إنستغرام، إذ سبق أن أضاف خصائص تفاعلية وتحسينات على نظام الحالات، في إطار سعيه لجعل المنصة أكثر مرونة وتخصيصًا.

يعمل واتساب حاليًا على تطوير أدوات إضافية للحالات، تشمل إعدادات عرض مخصصة، وتحسينات في المشاركة والإشعارات، لتعزيز تجربة المستخدم ومواكبة المنافسة في سوق تطبيقات التواصل.

خلاصة المشهد

في حال إطلاق الميزة رسميًا، ستمنح المستخدمين تحكمًا غير مسبوق في خصوصية حالاتهم، وتفتح الباب أممام استخدام أكثر أمانًا وراحة لخاصية Status، خاصة لمن يفضلون مشاركة لحظاتهم مع دائرة محدودة فقط.