كشف الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان ملامح التحول الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، مستندًا إلى مؤشرات تشغيلية متقدمة ومشاريع نوعية. وأسهم التحول في رفع متوسط العمر المتوقع في حائل إلى 83.5 عام في 2024، وهو الأعلى على مستوى المملكة

وأوضح الرشدان في لـ«عكاظ» أن الإنجاز جاء نتيجة تطبيق مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي، وتعزيز مبدأ الوقاية قبل العلاج، وتطوير الخدمات التخصصية، إلى جانب الدعم الكبير من أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة

وأكد الرشدان أن التحول الصحي سيُحدث نقلة نوعية في جودة الخدمات وكفاءة النظام الصحي وسهولة الوصول للرعاية، من خلال تطبيق مفهوم الرعاية المبنية على القيمة، وتفعيل إدارة الصحة السكانية، وتحسين العوامل البيئية والاجتماعية المؤثرة على صحة السكان.

وأشار الرشدان إلى أن تجمع حائل الصحي تجاوز متطلبات عبور البوابة الثانية للتحول إلى مؤسسات رعاية صحية مسؤولة ما يعكس جاهزيته للعمل كمنظومة مترابطة تقدم خدماتها لجميع المستفيدين في المنطقة.

ووصف وصول العمر المتوقع إلى 83.5 عام بأنه ثمرة تكامل جهود القطاعات الحكومية والصحية، وتطبيق برامج الوقاية، والتحكم بالأمراض المزمنة، وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.

وثمّن الرشدان الدعم الكبير من أمير منطقة حائل ونائبه، والمتابعة المستمرة لمبادرات جودة الحياة والوقاية، إضافة إلى دعم وزير الصحة لخطط التحول، مما كان له أثر مباشر في تحقيق هذه النتائج.

وبيّن أن تدشين 37 مشروعًا صحيًا يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الصحية، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية، وتوسيع الخدمات التخصصية، وتطوير التجهيزات الطبية، وتعزيز التحول الرقمي، بما ينعكس على تحسين تجربة المريض وتسريع الحصول على الخدمة.

توسيع التخصصات وتقليل الإحالات

رعاية متكاملة على مدار الساعة

كشف الرشدان خطة متكاملة لتوسيع التخصصات الدقيقة واستقطاب الكفاءات السعودية، شملت: تطوير أكثر من 620 طبيبًا وممارسًا صحيًا عبر برامج الابتعاث، استقطاب 117 استشاريًا في تخصصات نادرة، خفض الإحالات خارج المنطقة بنسبة 21%، ارتفاع العمليات الجراحية إلى 465 عملية أسبوعيًا، زيادة مقاعد الزمالات بنسبة 450% لتتصدر حائل مناطق السعودية

وأكد أن الوصول للخدمة في المحافظات والقرى يمثل أولوية قصوى، عبر: العيادات المتنقلة والقوافل الطبية، تعزيز الطب الاتصالي والعيادات الافتراضية، تطوير منظومة الإخلاء الجوي، مبادرات نوعية مثل قافلة وجه السعد وقافلة قلب عبد العزيز.