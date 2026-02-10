أعلنت سلطات مدينة غوادالوبي المكسيكية خطةً أمنيةً غير مسبوقة استعدادًا لكأس العالم 2026 ، تعتمد على نشر كلاب آلية رباعية الأرجل لدعم قوات الشرطة خلال مباريات البطولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن مع تقليل المخاطر على حياة رجال الأمن، عبر إسناد المهمات الخطرة في مراحلها الأولى إلى الروبوتات.



وأوضح عمدة المدينة، هيكتور غارسيا ، أن الكلاب الآلية ستُستخدم للتدخل الأولي وبث صور حية مباشرة لقوات الشرطة، ما يسمح بتقييم دقيق للوضع قبل أي تحرك ميداني. وتمتلك هذه الروبوتات قدرات تقنية متقدمة، مثل صعود الدرجات والدخول إلى المباني المهجورة، إضافة إلى إصدار أوامر صوتية للمشتبه بهم.



وخصصت بلدية غوادالوبي استثماراً بقيمة 2.5 مليون بيزو لشراء أربع وحدات، على أن تُنشر في حالات الشغب أو الاضطرابات المحتملة، خصوصاً مع استضافة ملعب BBVA أربع مباريات من المونديال، الذي يقام بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.