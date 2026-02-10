عبر الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال عن رضاه بنتيجة التعادل مع مضيفه شباب الأهلي الإماراتي، وبدا متفائلاً بوضع فريقه في المجموعة، رغم إراحته لعدد من اللاعبين الأساسيين.



وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي الذي نقله الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني: «كانت المباراة بشوطين مختلفين، حيث كان شباب الأهلي الأفضل في الشوط الأول. أما في الشوط الثاني، فقد قدمنا أداءً أفضل، وأغلقنا المساحات، وظهرنا بمستوى جيد جداً، لقد شهدت المباراة مشاركة لاعبين جدد تواجدوا في أرض الملعب بعد أن أرحنا لاعبين مثل روبن نيفيز، وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، ومالكوم، وقد كانوا يستحقون الراحة».



وختم إنزاغي حديثه قائلاً: «إذا فاز تراكتور على السد القطري، فسنحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان الصدارة. لا أحب القول إننا لم نسعَ للفوز، لكننا واجهنا فريقاً جيداً ومنظماً، يقوده مدرب مميز أعرفه جيداً. كانت مباراةً جيدةً للفريقين رغم قلة الفرص».



فيما أبدى مدرب شباب الأهلي باولو سوزا أسفه على الفرص الضائعة حيث قال: «صنعنا فرصاً في الشوط الأول، ولو تم استغلالها لتغير مسار المباراة. وفي الشوط الثاني أيضاً حصلنا على فرص للتقدم، لكننا لم ننجح في ترجمتها إلى أهداف، كما انخفض إيقاع اللعب في آخر 20 دقيقة بسبب الإرهاق والتبديلات التي أجراها الهلال، وهذا انعكس على أداء فريقنا».



ورغم ذلك، أعرب سوزا عن فخره بقدرة فريقه على المنافسة بين نخبة أندية القارة، حيث قال: «أنا فخور بما قدمه فريقي، خصوصا بعد الفوز على بطل دوري المحترفين السعودي الاتحاد، والحصول على نقطة أمام الهلال. أعتبر نتيجة اليوم إيجابية. أشعر بفخر كبير عندما أرى اللاعبين ينافسون خصوماً بهذا المستوى العالي، أعتقد أننا كنا فريقاً قوياً من الناحية الفنية. لم يتمكن المنافس من بناء هجمات في أي من الشوطين، وكانت مباراةً كبيرةً قدمها الفريق بأكمله».



وبات مصير شباب الأهلي في التأهل إلى دور الـ16 سيبقى معلقاً حتى الجولة الأخيرة، حيث يلتقي الفريق الممثل لدبي الأسبوع القادم مع حامل اللقب الأهلي السعودي.