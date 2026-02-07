حذّر خبراء في الأمن السيبراني مستخدمي هواتف آيفون من عملية احتيال إلكتروني جديدة تستهدف عملاء شركة آبل عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة، تهدف إلى سرقة المعلومات المصرفية وبيانات الدفع.

احتيال باسم آبل

وتدّعي الرسائل الاحتيالية أن المستخدم مطالب بالتحرك فوراً لمعالجة عملية شراء مرتفعة القيمة عبر خدمة Apple Pay نُفذت في أحد متاجر آبل، وتطالب الضحية بالاتصال برقم هاتف مرفق أو الحضور إلى موعد مزعوم لحل المشكلة.

وعند التواصل مع الرقم، يتم ربط الضحايا بأشخاص ينتحلون صفة موظفي دعم آبل، ويسعون للحصول على معلومات حساسة مثل Apple ID، ورموز التحقق، وبيانات بطاقات الدفع.

زيف الرسائل

وأشار خبراء الأمن إلى أن بعض الرسائل تتضمن أرقام قضايا وتوقيتات دقيقة وتفاصيل فنية لإضفاء مظهر رسمي ومقنع، إلا أن عنوان المرسل لا يعود إلى نطاقات آبل الرسمية، حتى وإن بدا اسم المرسل موثوقاً.

كما تحتوي الرسائل على مؤشرات تقنية تكشف زيفها، مثل عناوين IP غير منطقية أو تحيات ركيكة من نوع Hello {Name}، وغالباً ما تؤدي عمليات البحث عن أرقام الهواتف الواردة في الرسائل إلى مواقع لا علاقة لها بآبل، مثل صفحات للصحة العامة أو دعم الإدمان.

عملية الاحتيال

وانتشرت تفاصيل عملية الاحتيال عبر أحد منتديات آبل، حيث كتب أحد المستخدمين أنه تلقى الرسالة في نهاية يناير 2026، مؤكداً اقتناعه بأنها عملية نصب، بعد التحقق من محفظته الإلكترونية وعدم وجود أي عملية شراء بقيمة 623 دولاراً كما ورد في الرسالة.

وأكد الخبراء أن آبل لا تحدد مواعيد تتعلق بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني، ولا تطلب من المستخدمين حل مشكلات الفوترة من خلال الاتصال بأرقام تُرسل في رسائل غير متوقعة، معتبرين هذه مؤشرات واضحة على أن الرسائل جزء من حملة احتيال منظمة.

وأوضحوا أن رسائل آبل الأصلية لا تستخدم أسلوب الضغط أو التخويف، ولا تهدد بإغلاق الحسابات بشكل مفاجئ، في حين تعتمد هذه الرسائل على إثارة الإلحاح والخوف لدفع الضحايا إلى التصرف دون تفكير.

ونصح المختصون المستخدمين بالتدقيق في تفاصيل المرسل، وعدم التفاعل مع أي رسالة مشبوهة، والتواصل مع آبل حصراً عبر القنوات الرسمية والمواقع المعتمدة، أو الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر بريد إلكتروني مخصص لذلك.

هجمات تجسس

وفي سياق متصل، أصدرت آبل هذا الأسبوع تحذيراً آخر لمستخدمي آيفون بشأن خطر هجمات تجسس رقمية متقدمة قادرة على سرقة البيانات دون الحاجة إلى نقر المستخدم على أي رابط مشبوه.

وأوضحت الشركة أن الخطر يرتبط بعدم تحديث عدد كبير من المستخدمين إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 26، الذي يتضمن تحديثات أمنية لمعالجة ثغرات خطيرة استُغلت بالفعل في هجمات واقعية.

وتكمن هذه الثغرات في مكوّن WebKit المسؤول عن تشغيل متصفح Safari وتطبيقات أخرى، حيث تسمح الإصدارات القديمة للقراصنة بتشغيل تعليمات برمجية خبيثة بمجرد تحميل محتوى ويب ملوث، فيما يُعرف بـ «هجمات صفر نقرة».

وأكدت آبل أن هذه الهجمات استهدفت بشكل خاص صحفيين ونشطاء وسياسيين، لكنها حذّرت من أن التهديد عالمي ومستمر، وقد يطال أي مستخدم لم يُحدّث جهازه.

ودعت الشركة مستخدمي آيفون إلى تثبيت تحديثات iOS 26 أو iOS 26.2 فوراً، ثم إعادة تشغيل الهاتف، لتقليل مخاطر الإصابة بأي برمجيات خبيثة خفية.