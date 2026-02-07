وجّه رئيس نادي الشباب، عبدالعزيز المالك، انتقادات لمستوى التحكيم، عقب خسارة فريقه أمام الخلود، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.



وعبّر المالك عن استيائه عبر حسابه الرسمي في منصة «X»، مؤكداً أن إدارة النادي تبذل جهوداً كبيرة لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي، في ظل قوة المنافسة الفنية التي يشهدها الدوري السعودي.



وقال المالك: «نتعب ونقاتل لإعادة الفريق، ونعلم ونفخر بأن دورينا قوي فنياً، لكن من غير المقبول أن يكون مستوى التحكيم أقل من مستوى التنافس داخل الملعب، هذا مع وجود تقنية الـVAR».



واختتم رئيس الشباب حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير ناديه قائلاً: «هاردلك لجماهيرنا»، مهنئاً في الوقت ذاته نادي الخلود بالفوز: «ومبروك للأشقاء في نادي الخلود».