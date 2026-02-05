أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديم قائمة من 40 خبيرًا دوليًا للجمعية العامة لتشكيل فريق علمي دولي مستقل معني بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف سد فجوة المعرفة وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية العالمية.

ويضم الفريق خبرات متنوعة تشمل التعلم الآلي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والصحة العامة، وحقوق الإنسان، وسيعمل الأعضاء باستقلال تام عن الحكومات والشركات.

ويأتي تشكيل هذا الفريق استجابة لتكليف الدول الأعضاء في «ميثاق المستقبل» لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في مجال التكنولوجيا الناشئة.

ومن المتوقع أن يصدر الفريق الدولي تقريره الأول لدعم صانعي القرار، قبل «الحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي» الذي يعقد في يوليو القادم.