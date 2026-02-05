يتجه بنك إنجلترا إلى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.75%، اليوم (الخميس)، في ظل استمرار معدلات التضخم أعلى من المستوى المستهدف، إلى جانب مؤشرات على تعافٍ تدريجي للاقتصاد البريطاني.



وكان البنك المركزي البريطاني، المسؤول عن السياسة النقدية في المملكة المتحدة، قد اتبع مسارًا تدريجيًا لخفض أسعار الفائدة خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، غالبًا بوتيرة خفض واحدة كل ثلاثة أشهر.



وشهد ديسمبر الماضي آخر خفض لسعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية، في وقت ألمح فيه البنك إلى إمكانية تنفيذ مزيد من التخفيضات خلال العام الجاري، وفق تطورات التضخم وأداء الاقتصاد.