تراجعت عملة بيتكوين لتتداول قرب مستوى 70 ألف دولار، في ظل استمرار موجة الهبوط التي تضرب سوق العملات الرقمية، وسط غياب مؤشرات على توقف التراجع في أكبر عملة مشفرة عالميًا.



وسجلت بيتكوين خلال التداولات الآسيوية أدنى مستوياتها عند 70,052 دولارًا، وهو المستوى الأقل منذ نوفمبر 2024، فيما واصلت الضغوط البيعية سيطرتها على السوق.



وفي السياق ذاته، انخفضت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات الرقمية، بنسبة 0.7% لتصل إلى 2,111 دولارًا، مع مخاوف من كسر حاجز 2000 دولار للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي.



وأرجع محللون هذا التراجع السريع والحاد إلى تطورات السياسة النقدية الأمريكية، بعد ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بانتهاج سياسة أكثر تشددًا، ما انعكس سلبًا على شهية المخاطرة في الأسواق.



وتراجعت بيتكوين بأكثر من 7% خلال الأسبوع الجاري، لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 20%، في حين تكبدت إيثر خسائر تقارب 30% منذ مطلع العام الحالي.