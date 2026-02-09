كشفت السلطات في سنغافورة، اليوم، أن شركات الاتصالات الأربع الرئيسية في البلاد تعرضت لهجوم إلكتروني متطور نفذته مجموعة تعرف باسم UNC3886، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي سرقة لبيانات العملاء، وأن الهجوم جرى احتواؤه بالكامل.

وقالت جوزفين تيو وزيرة التنمية الرقمية والمعلومات، في تصريح نشرته وكالة الأنباء السنغافورية، إن المهاجمين تمكنوا في إحدى الحالات من الوصول إلى عدد محدود من الأنظمة الحيوية، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات أو الوصول إلى بيانات حساسة تخص العملاء في الشركات.

وأضافت أن التحقيقات الجارية لم تظهر حتى الآن أي دليل على اختراق أو تسريب بيانات شخصية، مشيرة إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الجهات المختصة حدت من نشاط المهاجمين بشكل فعال.

ووفقا لشركة مانديانت المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن مجموعة UNC3886 يشتبه بارتباطها بعمليات تجسس سيبراني تستهدف مؤسسات إستراتيجية حول العالم.