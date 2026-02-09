في حادثة مأساوية هزت ولاية كانو شمال نيجيريا، لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً مصرعهم جراء حادثة مرورية، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وأفاد متحدث باسم حكومة الولاية أن الحادثة وقعت نتيجة تصادم شاحنة نصف مقطورة بمركبة أخرى بسبب القيادة المتهورة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين بجروح بالغة.

من جانبه، أعرب حاكم ولاية كانو، الحاج أبا يوسف، عن بالغ حزنه وتعاطفه الصادق مع أسر الضحايا، مؤكداً أن الحادثة تمثل فاجعة مؤلمة وخسارة كبيرة للولاية. كما وجّه وزارة الصحة بضمان تقديم الرعاية الطبية المجانية والعاجلة لجميع المصابين دون أي تأخير.