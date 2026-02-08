وجه وزير التربية سيد جلال الطبطبائي، اليوم (الأحد)، بإحالة 7 معلمين ومعلمات من العاملين في السلك التعليمي إلى التحقيق مع إيقافهم عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة العمل وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس أخلاقيات المهنة ورسالتها السامية.

وأكدت وزارة التربية في بيان صحفي أن قرارات الوزير الطبطبائي بهذا الشأن شملت 3 معلمات ثبت قيامهن بنشر نسخ تجريبية لبعض كتب المناهج الجديدة إلكترونياً قبل اعتمادها النهائي والرسمي في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة المعمول بها وإساءة مباشرة لمكانة المهنة التعليمية وما تفرضه من أمانة ومسؤولية مهنية.

القرارات

وأضافت الوزارة أن القرارات شملت أيضاً معلمتين على خلفية ارتكابهما سلوكيات مخالفة للسلوك العام داخل الحرم المدرسي لا تتوافق مع القيم التربوية والأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها منتسبو الميدان التعليمي ولا تنسجم مع رسالة المعلم ودوره في غرس القيم السليمة لدى المتعلمين والمتعلمات.



وذكرت أن القرارات تضمنت كذلك إحالة معلمين اثنين إلى التحقيق مع إيقافهما عن العمل لمدة 3 أشهر لثبوت قيامهما بالاعتداء بالضرب على متعلمين في سلوك مرفوض جملة وتفصيلا ويتنافى مع أبسط مبادئ التربية ويخالف الأنظمة والقوانين ويعد مساساً مباشراً بحقوق المتعلمين وسلامتهم الجسدية والنفسية.



ولفتت إلى أن هذه المخالفات تمثل حالات فردية ولا تعكس بأي حال من الأحوال الصورة المشرفة لأغلبية المعلمين والمعلمات الذين يضطلعون برسالتهم التربوية ويؤدون دورهم الوطني في بناء الأجيال وترسيخ القيم.



وشددت الوزارة على عدم التهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات تمس أخلاقيات المهنة التعليمية أو تسيء إلى هيبة الرسالة التربوية، مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم بحزم وعدالة

على الجميع دون استثناء حفاظاً على مكانة التعليم وصوناً لحقوق المتعلمين وتعزيزاً لثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية.



وأكدت استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم لضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة قائمة على الاحترام والمسؤولية بما يرسخ مكانة التعليم ويحفظ كرامة المهنة ويعزز دور المعلم الحقيقي.