أعلنت مدينة روما فرض رسوم دخول بقيمة 2 يورو على السياح الراغبين في زيارة نافورة تريفي الشهيرة، وفقًا لما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المدينة لإدارة الازدحام السياحي وتحسين تجربة الزوار.

تُعد نافورة تريفي، التي تعود إلى القرن الثامن عشر، واحدة من أبرز المعالم السياحية في روما، وتشتهر بتمثال «أوشيانوس» وهو يقود عربة تجرها خيول.

وكان الزوار يتبعون تقليد رمي القطع النقدية في النافورة لضمان عودتهم إلى المدينة، لكن الآن سيتعين عليهم دفع رسوم بسيطة لدخول الموقع والاستمتاع بهذا المعلم التاريخي.