أشاد المدير الفني لفريق الاتحاد، البرتغالي كونسيساو بأداء فريقه خلال مواجهة الغرافة القطري، ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025–2026، التي أُقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بسباعية نظيفة، مؤكداً أن الانتصار يُعدُّ مهماً في مشوار الفريق، وأن الأداء والنتيجة كانا مستحقين، مبيناً أن الفريق في الفترة الماضية كان يصل إلى مرمى الخصوم دون توفيق في الإنهاء، فيما نجح في هذه المواجهة في استثمار الفرص وترجمتها إلى أهداف، مؤكداً أن ما تم التحضير له قبل اللقاء طُبّق داخل الملعب بالشكل المطلوب.



وعبّر كونسيساو عن تقديره الكبير لدور جماهير الاتحاد، موضحاً أن الشعور الذي منحته الجماهير للاعبين كان مختلفاً كلياً عمّا سبق، ومتمنياً استمرار هذا الدعم في المواجهات القادمة.



بدوره، أكد لاعب الاتحاد حسام عوار الذي نال جائزة نجم اللقاء، أن النتيجة جاءت إيجابية ومستحقة، مشيراً إلى أن عقلية الفريق والطموح والرغبة ظهرت بشكل واضح، وبيّن أن التسجيل المبكر أسهم في تسهيل مجريات المباراة، مشيداً بالأجواء الرائعة التي صنعتها جماهير الاتحاد، واعتبرها بداية جديدة وطريقاً مختلفاً للفريق.



وأوضح عوار أن الفوز يُعد رسالة إيجابية للجماهير، مؤكداً أن الفريق يسعى إلى البناء على هذا الأداء، ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في المرحلة القادمة.



من جانبه، أكد مدرب الغرافة القطري بيدرو مارتينيز أن مجريات المواجهة كانت واضحة منذ بدايتها، وعبّر عن اعتذاره لمنسوبي الرياضة القطرية ولجماهير فريقه، مشيراً إلى التفوق الواضح لفريق الاتحاد، مشيداً بقوة الاتحاد واستحقاقه الفوز، ومؤكداً عدم وجود ما يمكن إضافته بعد هذه النتيجة.