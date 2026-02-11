أودع برنامج حساب المواطن، أمس، 3 مليارات ريال مخصّص دعم فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ99 أكثر من 9.9 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 268 مليار ريال، شملت 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وبيّن الهاجري، أن 73% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، فيما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1,472 ريالاً.

كما أشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوز مليوني رب أسرة، مشكّلين ما نسبته 86%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.5 مليون مستفيد.