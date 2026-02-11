بعد 5 سنوات من النزاع.. مسلم يعلن انتصاره في أزمته مع المنتج

أعلن مطرب المهرجانات المصري مسلم انتهاء الأزمة التي استمرت خمس سنوات مع أحد المنتجين، التي بلغت ذروتها برفع قضايا متبادلة، وأدت إلى إيقاف المنتج عن العمل لمدة خمس سنوات.

فوز بالقضية

وفي تصريحات عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، قال مسلم إنه نادراً ما يتحدث عن هذا الموضوع، لكنه أراد بعد كل هذه السنوات مشاركة جمهوره خبر انتصاره في القضية بعد خلافات استمرت 5 سنوات.

بداية مرحلة جديدة

وأكد مسلم أن القضية قد انتهت بطريقة محترمة، وأنه لم يعد مرتبطاً بأي منتج، مشيراً إلى أنه سيبدأ خلال أسبوع إنتاج أعماله الخاصة بنفسه.

رسالة للجمهور

وأضاف الفنان: «كنت مؤمناً أن الله سيكافئني ويمنحني الفرصة للنجاح.. أطمئن كل من شكك في قدراتي بأنني سأنتج وأدير أعمالي بنفسي، وأنهينا كل شيء بأسلوب محترم».

الحجز على الحسابات البنكية لمسلم

وأصدرت جهات التحقيق سابقاً قراراً بالحجز على الحسابات البنكية لمطرب المهرجانات مسلم بعد اتهامه بسرقة لحن أغنية «لسة فيكو نفس تقاوحوا» من الشاعر محمود عمارة دون إذن أو ترخيص، بعد رفع دعوى قضائية ضده.

الإجراءات القانونية

ويأتي الحجز ضمن الإجراءات التنفيذية لضمان حقوق الشاعر، على أن تواصل المحكمة النظر في القضية للفصل في التعويضات المحتملة ومحاسبة مسلم على التعدي على حقوق الملكية الفكرية.