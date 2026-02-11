مانشستر يونايتد ينجو من الهزيمة أمام وست هام

خطف مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً من مضيفه وست هام بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما أمس (الثلاثاء) على ملعب «لندن الأولمبي»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

سوشيك يفتتح.. وسيسكو يرد بهدف «قاتل»

افتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 50، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، قابلها اللاعب توماس سوشيك بلمسة في الشباك.

وفي الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، جاء هدف التعادل لمانشستر يونايتد عندما أرسل برايان مبيومو تمريرة عرضية منخفضة إلى داخل منطقة الجزاء، حولها بنيامين سيسكو بتسديدة مباشرة في مرمى وست هام.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة، ليستعيد المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ من تشيلسي الذي عاد إلى المركز الخامس بـ44 نقطة.

في المقابل، وصل وست هام إلى النقطة 24، ليستمر في منطقة الهبوط، متأخراً بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.