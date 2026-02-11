اكتفى فريق تشيلسي بتعادل مخيب أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء (الثلاثاء) على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

تشيلسي يتقدم بثنائية بيدرو وبالمر

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق جواو بيدرو، قبل أن يعزز كول بالمر تقدم «البلوز» بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

عودة قوية من ليدز

وقلص ليدز يونايتد الفارق عند الدقيقة 67 عبر لوكاس نميشا من ركلة جزاء، ثم واصل ضغطه الهجومي ليتمكن من إدراك التعادل بعد ست دقائق فقط، عن طريق نوا أوكافور.

ترتيب الفريقين

بهذا التعادل، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة ليبقى في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما وصل رصيد ليدز يونايتد إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر.