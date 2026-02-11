عاد مشجع مانشستر يونايتد الشهير بتحدي «الشعر الطويل» إلى نقطة البداية، بعد تعادل فريقه 1-1 مع مضيفه وست هام يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليُحرم من قص شعره للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.

وكان فرانك إيليت قد تعهد بعدم قص شعره حتى يحقق مانشستر يونايتد خمسة انتصارات متتالية، في مبادرة طريفة تحولت إلى ظاهرة لفتت أنظار جماهير كرة القدم حول العالم. واقترب إيليت من إنهاء التحدي بعدما قاد المدرب المؤقت مايكل كاريك الفريق إلى أربعة انتصارات متتالية، قبل أن يوقف التعادل الأخير السلسلة.

واكتسب التحدي شهرة واسعة باعتباره تعبيراً ساخراً عن الأداء المتقلب لمانشستر يونايتد خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد متابعي إيليت على منصة «إنستغرام» 1.3 مليون متابع.

وقال إيليت لمتابعيه قبل مواجهة وست هام في لندن إن الفريق بات قريباً من كسر العقدة، مضيفاً: «هذه أول مرة يحقق فيها يونايتد أربعة انتصارات متتالية منذ أن بدأت هذا التحدي، وكنت واثقاً أن النهاية ستكون أمام وست هام».

لكن التعادل أعاد المشجع إلى نقطة الصفر، ليواصل رحلة الشعر الطويل في فترة وصفها بـ«المضطربة» للنادي، معترفاً بأنه لم يكن يتخيل أن يستمر التحدي كل هذا الوقت.

وأوضح في تصريحات لشبكة ESPN أن الفكرة بدأت كمزحة بسيطة لإضفاء بعض المرح على جماهير مانشستر يونايتد خلال فترة صعبة، لكنها تحولت إلى قصة متابعة يومية لعشاق النادي.

وسيخوض مانشستر يونايتد مبارياته الخمس القادمة أمام إيفرتون، وكريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا، وبورنموث، في محاولة جديدة لإعادة إطلاق سلسلة الانتصارات، وربما منح مشجعه الأشهر فرصة أخيرة لزيارة الحلاق.