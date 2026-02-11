تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إحباط تنظيم حفل مثير للجدل، كان من المقرر إقامته البارحة في أحد الملاهي الليلية بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، تحت اسم «يوم في جزيرة إبستين».

جذب الحفل اهتمام السلطات بعد رصد دعوات عشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إشارات إلى دخول مجاني للفتيات، وهو ما أثار قلق الأجهزة الأمنية بشأن احتمالية ارتكاب ممارسات غير قانونية.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن التحرك جاء استباقياً، حيث تم ضبط منظم الحفل، وهو متخصص في تنظيم الفعاليات، وتوجيه تهم له بعدم الحصول على التراخيص اللازمة، إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان عدم إقامة الفعالية.

وأوضح الخبير الأمني العميد سامح عز العرب أن إحباط الحفل يعكس دور وزارة الداخلية المصرية في حماية المجتمع ومنع أي أنشطة قد تضعف هيبة القانون أو تخرج عن الإطار الأخلاقي العام، مشدداً على أهمية التدخل قبل تحول هذه الدعوات الافتراضية إلى واقع ملموس.

كما أوضح المستشار القانوني السيد علي الصعيدي أن القانون المصري يفرض شروطاً صارمة على تنظيم أي حفلات، بدءاً من الحصول على تراخيص الجهات الأمنية والمصنفات الفنية، وصولاً إلى الالتزام بالإجراءات الأخلاقية، وهو ما أغفله منظم الحفل بشكل كامل، ما أدى إلى توقيفه.

وأشاد المجتمع بجهود السلطات في منع إقامة الحفل قبل حدوث أي مخالفات فعلية، مؤكداً أن الوقاية أفضل من العلاج، وأن الإجراءات الأمنية الاستباقية حققت الهدف القانوني والأمني، وحافظت على السلامة العامة في العاصمة.