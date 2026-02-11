أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الأربعاء)، توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ورابطة الأندية الأوروبية، بشأن النزاعات القانونية المرتبطة ببطولة دوري السوبر الأوروبي.

بيان ريال مدريد

وقال النادي الإسباني في بيان: «توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية لصالح كرة القدم الأوروبية للأندية». وأضاف: «بعد أشهر من المحادثات التي أُجريت لصالح كرة القدم الأوروبية، يعلن ريال مدريد والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية التوصل إلى اتفاق مبدئي يخدم مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية، مع احترام مبدأ الجدارة الرياضية، والتأكيد على استدامة الأندية على المدى الطويل، وتحسين تجربة المشجعين من خلال استخدام التكنولوجيا». وختم البيان: «سيعمل هذا الاتفاق المبدئي على حل النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ اتفاق نهائي».

دعوى قضائية بمليارات اليوروهات

وكان ريال مدريد قد رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مطالباً بتعويضات تزيد على 4.5 مليار يورو، على خلفية النزاع المرتبط بمشروع دوري السوبر الأوروبي.

من الإعلان المفاجئ إلى الانسحاب الجماعي

وظهرت فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي في 19 أبريل 2021، إذ سجلت أندية ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، أرسنال، تشيلسي، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير أسماءها كأندية مؤسسة للمسابقة الجديدة، التي هدفت إلى أن تكون بديلاً لدوري أبطال أوروبا. وتولى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز منصب أول رئيس لدوري السوبر.

ومع الضغوط الشديدة التي أعقبت الإعلان، انسحبت معظم الأندية، بما في ذلك 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبقي ريال مدريد وبرشلونة الناديين الوحيدين اللذين واصلا دعم المشروع، الذي هدد لفترة وجيزة بمنافسة دوري أبطال أوروبا التابع لـ«يويفا».

إلا أن برشلونة أعلن رسمياً انسحابه من مشروع دوري السوبر الأسبوع الماضي، ليصبح ريال مدريد المدافع الوحيد عن إقامة المسابقة، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع «يويفا» ورابطة الأندية الأوروبية لإنهاء النزاعات القانونية.