قُبيل لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي في واشنطن، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء)، على وثيقة الانضمام لمجلس السلام في غزة.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو وقع على الانضمام إلى مجلس السلام، وذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في واشنطن.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، منتصف يناير، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكيل مجلس السلام في القطاع، موضحاً أنه سيتم الكشف عن أسماء أعضائه قريباً.



وعارض ترمب أمس الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، موضحاً أن هناك ما يكفي من القضايا التي يجب التفكير فيها الآن، ولا يجب الانشغال بالضفة الغربية.



ويستقبل الرئيس دونالد ترمب في وقت لاحق اليوم، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يسعى لإقناعه بممارسة أقصى ضغط على إيران.



وهذا اللقاء هو السابع منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وعُقد آخر لقاء بينهما في القدس في أكتوبر الماضي.



ويأتي اللقاء بعد أيام من مفاوضات جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عُمان.