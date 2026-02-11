حقق فريق أرامكو السعودية نقطة ثمينه ضمن دور المجموعات من بطولة جدة لكرة القدم 2026 مجموعة (D) بعد تعادله مع فريق الامن الدبلوماسي بنتيجة 3/3، سجل أهداف فريق أرامكو السعودية عبدالإله أحمد وعلي زاهر (هدف عكسي) و علوي الصافي، فيما سجل أهداف فريق الأمن الدبلوماسي إبراهيم دغريري ومسفر الشمراني و مطلق الشمراني، وبهذه النتيجة تتنظر فريق أرامكو مباراة مصيرية ضد فريق حرس الحدود.



وخسر فريق يونايتد أولى مباراته بنتيجة 2/1 أمام فريق الوداد الطائفي ضمن مباريات المجموعة (H)، سجل أهداف الوداد الطائفي عبدالرحمن حلواني وعبدالعزيز الثبيتي، فيما سجل هدف فريق يونايتيد أحمد عثمان، وسيواجه فريق يونايتد فريق العربي في مباراته الثانية.