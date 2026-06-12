سيناريو أفلام.. «ماركوس سينسي» يتحول من لاعب عادي إلى جندي في معسكر «التانغو»، حيث لم يكن يتوقع اللاعب «ماركوس سينسي»، أن يرن هاتفه بهذا التوقيت في الساعات الأولى من فجر اليوم التالي، حيث كان يقضي إجازته الصيفية بعيداً عن ضغط الملاعب، لكن مكالمة واحدة من الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني قلبت كل الموازين.



في لحظات، تحولت عطلة «سينسي» إلى حقيبة سفر وأحلام طفولة تتحقق، اللاعب الذي لم يضع اسمه ضمن حسابات مدرب الأرجنتين، وجد نفسه فجأة مرشحاً لحمل قميص منتخب بلاده والتدرب بجانب ميسي ورفاقه، حيث قال:«كنت أشاهد الأخبار وأنا على الشاطئ، بعد ساعة كنت أحجز تذكرة طيران».



«سينسي» أثبت أن الحلم لا يحتاج موعدا، يحتاج جاهزية فقط، وربما تكون هذه الدقائق في معسكر المنتخب هي بداية فصل جديد كامل في مسيرته.