يواصل مدرب منتخب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو كتابة فصول جديدة في مسيرته الكروية الاستثنائية، بعدما عاد إلى نهائيات كأس العالم 2026 مدربًا للمنتخب الذي قاده لاعبًا إلى أحد أعظم إنجازاته التاريخية في مونديال 2002.



ويُعد هونغ ميونغ بو أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الآسيوية، إذ كان قائد المنتخب الكوري الجنوبي خلال نهائيات كأس العالم 2002 التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المركز الرابع، في أفضل إنجاز آسيوي بتاريخ البطولة، كما تُوج بجائزة الكرة البرونزية ليصبح أول لاعب آسيوي ينال إحدى الجوائز الفردية الكبرى في كأس العالم.



وعلى صعيد التدريب، نجح هونغ في ترك بصمة بارزة بعدما قاد المنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي إلى تحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012، قبل أن يواصل نجاحاته مع نادي أولسان HD ويقوده إلى التتويج بلقب الدوري الكوري الممتاز موسمين متتاليين عامي 2022 و2023.



واستهل المدرب الكوري مشواره في مونديال 2026 بصورة مثالية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق فوز ثمين على منتخب التشيك بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، بعدما قلب الفريق تأخره إلى انتصار عزز آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وأشاد هونغ ميونغ بو عقب المباراة بروح لاعبيه وقدرتهم على العودة في النتيجة، مؤكدًا أن التماسك الجماعي كان العامل الأبرز في تحقيق الفوز الافتتاحي.



وينتظر المنتخب الكوري الجنوبي اختبارين مهمين في دور المجموعات، إذ يواجه منتخب المكسيك يوم 19 يونيو الجاري في مواجهة قد تكون حاسمة على صدارة المجموعة، قبل أن يختتم مبارياته أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 25 يونيو.



ويأمل هونغ ميونغ بو أن ينجح هذه المرة من المنطقة الفنية في تكرار أمجاد جيله الذهبي، وأن يقود كوريا الجنوبية إلى إنجاز جديد يضاف إلى سجل الرجل الذي صنع التاريخ لاعبًا، ويسعى إلى صناعته مجددًا مدربًا على المسرح العالمي.