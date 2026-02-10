أقرّ المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند بمروره بفترة انخفاض في معدله التهديفي خلال عام 2026، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإرهاق البدني لا يشكل مبررًا لهذا التراجع، ومشددًا على عزمه مضاعفة الجهود للحفاظ على آمال مانشستر سيتي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتمكّن هالاند، الأحد الماضي، من تسجيل هدف الفوز الحاسم في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين على ليفربول بنتيجة (2-1)، وهو الفوز الذي أبقى السيتي على مقربة من المتصدر أرسنال بفارق 6 نقاط.



ورغم أن المهاجم النرويجي سجل 28 هدفًا في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، فإن أرقامه في الدوري الإنجليزي شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ لم يسجل من اللعب المفتوح منذ أواخر ديسمبر الماضي، مكتفيًا بثلاثة أهداف فقط في آخر 13 مواجهة.



وقال هالاند في تصريحات إعلامية: «أنا مدرك تمامًا أن حصيلتي التهديفية منذ بداية العام لم تكن على المستوى المطلوب، وأعلم أن عليّ أن أكون أكثر فاعلية وحدّة داخل الملعب. هذا أمر يتحتم عليّ العمل عليه وتحسينه».



وأضاف: «لا أحبذ الحديث عن تراجع الأداء أو البحث عن أعذار، الإرهاق في كثير من الأحيان ذهني أكثر منه بدني. صحيح أن جدول المباريات مزدحم، لكن الأولوية بالنسبة لي هي الحفاظ على الجاهزية والقدرة على مساعدة الفريق».



وكان المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، قد أشار في وقت سابق إلى أن هالاند يعاني من الإرهاق نتيجة ضغط المشاركات، في ظل استمرار الفريق في المنافسة على 4 بطولات خلال الموسم الحالي.



ويستعد السيتي لخوض نهائي كأس الرابطة أمام أرسنال الشهر القادم، إلى جانب مشاركته في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، ومواجهته المرتقبة أمام سالفورد سيتي في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.



هدف حاسم يعيد السيتي إلى دائرة الصراع



وكاد مانشستر سيتي يبتعد بفارق 9 نقاط عن الصدارة، قبل أن تشهد الدقائق الأخيرة من مواجهة ليفربول سيناريو دراميًا، حيث تأخر الفريق بهدف من ركلة حرة مميزة نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي، قبل أن يساهم هالاند في صناعة هدف التعادل الذي أحرزه برناردو سيلفا.



وفي أجواء مشحونة داخل ملعب أنفيلد، نجح هالاند في الحفاظ على رباطة جأشه، مسجلًا ركلة الجزاء التي منحت فريقه 3 نقاط ثمينة أعادت إحياء آماله في سباق اللقب.



وسيكون بمقدور مانشستر سيتي تقليص الفارق إلى 3 نقاط في حال فوزه على فولهام، قبل 24 ساعة من مواجهة أرسنال وبرنتفورد، ما قد يزيد من حدة التنافس في الأسابيع القادمة.



وختم هالاند تصريحاته قائلًا: «خبرتنا السابقة تؤكد أن سباق الدوري لا يُحسم إلا في جولاته الأخيرة. تركيزي الكامل الآن منصب على المباراة القادمة، فالموسم لا يزال طويلًا والمباريات كثيرة».