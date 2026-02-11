أعلن نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرّض لها نجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد خلال مواجهة ريال مايوركا، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تفاصيل إصابة راشفورد

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن راشفورد يعاني من ألم في ركبته اليسرى بعد تعرضه لضربة قوية خلال المباراة أمام ريال مايوركا.

غياب مؤكد عن مواجهة أتلتيكو

وأشار البيان إلى أن راشفورد سيغيب عن لقاء برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، المقرر غداً (الخميس)، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

استمرار غياب رافينيا

كما واصل البرازيلي رافينيا غيابه عن تدريبات برشلونة، اليوم (الأربعاء)، بسبب معاناته من إجهاد زائد في العضلة المقربة لساقه اليمنى، ما يزيد من متاعب المدرب هانز فليك قبل المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد.